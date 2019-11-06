Битва за лед. Как Авербух, Плющенко и Навка делят самый холодный рынок страны

Популярность ледовых шоу не синоним доходности. По меньше мере, официально. В России три ключевых игрока на этом рынке, и только один получил прибыль по итогам 2018 года.

Татьяна Навка//Алексей Смагин/Коммерсантъ

Они никогда не сходились в схватке за олимпийские медали. Но выходили на один популяризаторский лед федерального телеканала. Сегодня они конкуренты за зрительские симпатии и кошелек российского любителя фигурного катания. Илья Авербух, Евгений Плющенко и Татьяна Навка — черствые цифры финансовых отчетов говорят, что на экономический успех не влияют чемпионские регалии. Чтобы стать лидером, приходится обращаться к допингу в виде бюджетных денег или благосклонности национальных корпораций.

Серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах Илья Авербух стал первооткрывателем современных постановок на отечественном льду. До этого именитые российские фигуристы-пенсионеры катались за рубежом в формате гала-концертов, где спортсмены показывают индивидуальные номера, не связанные общей концепцией. Авербух начинал с телевизионного шоу, который сначала назывался «Звезды на льду», а затем – «Ледниковый период». Продюсерский и режиссерский опыт надоумил на собственные шоу. Так на коньки встали Кармен с Щелкунчиком, Ромео с Джульеттой и Алиса из страны чудес.

Продюсерской компанией «Илья Авербух», по данным СПАРК, в почти равных долях владеют Авербух и его близкая подруга Екатерина Цанава. В 2018 году выручка составила 234,2 млн рублей, чистая прибыль – 2 млн. Это в разы лучше, чем в 2017-м, когда выручка была 17,5 млн рублей при убытке 2 млн рублей.

Билеты на его шоу нередко закупают разные муниципальные образования Петербурга. За 2018 год призер Олимпиады-2002 выиграл конкурсов на общую сумму 7,2 млн рублей. Самую крупную закупку билетов (на 4,5 млн рублей) осуществила администрация МО «Правобережный». Еще 1,2 млн рублей потратила администрация МО «Черная речка».





Вслед за Авербухом ледовыми постановками занялся двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. После золотой для себя Олимпиады 2006 года Плющенко уехал в США кататься в местных шоу. Выйти на отечественную арену придумала жена фигуриста Яна Рудковская. Помогает им петербургский бизнесмен Евгений Финкельштейн, владелец концертного агентства PMI.

Организацией шоу занимается ООО «Планета Плюс», 50% акций которого владеет Финкельштейн, остальное – у Плющенко и Рудковской. В 2017 году выручка составила 18,2 млн рублей, прибыль — 10,1 млн. В 2018-м выручка резко выросла до 137,6 млн рублей, при этом компания ушла в убыток на 9,7 млн рублей. Несмотря на титулы, постановки Плющенко по масштабу уступали Авербуху, у которого есть налаженные контакты с руководством Первого канала. Видимо, из-за этого Плющенко продолжает выступать приглашенной звездой в зарубежных шоу.

В 2017 году на рынок пришла олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента Татьяна Навка. До этого фигуристка несколько лет участвовала в «Ледниковом периоде» Авербуха, у него же она была Кармен. Ее дебютной постановкой стал мюзикл «Руслан и Людмила». Далее был «Аленький цветочек», в январе 2019 года его в прайм-тайм транслировали по телевидению во время новогодних каникул.

Дела чемпионки Олимпиады-2006 ведет ООО «Навка Шоу». До 24 ноября 2017 года стопроцентной долей компании владела сама Татьяна, но после этого 100% акций перешли ее сестре, Наталье. За 2018 год выручка составила 201,8 млн рублей, убыток — 1 млн рублей. К слову, с бизнесом по выпуску соли у фигуристки дела идут лучше: 10,6 млн рублей чистой прибыли за 2018 год.

Комментировать «Фонтанке» экономику ледовых шоу участники рынка отказались. Яна Рудковская заявила, что не будет отвечать на вопросы в связи с коммерческой тайной. Авербух ответил, что ему обсуждать это неинтересно. Тем не менее, в прошлом так или иначе они высказывались на тему.

– Ледовый бизнес довольно сложный, – говорил Авербух в интервью «Ведомостям». – У него есть очень хорошая, новогодняя пора. Но если ты делаешь такую компанию, как у меня, круглогодичную, с большим количеством шоу, со стабильными двухлетними контрактами, то нужны спонсоры. Ребята проводят около 200 спектаклей или выступлений в год, больше половины года у них забито. Плюс большие расходы на офис, налоги, ты все время должен вкладывать в рекламные кампании, в аренды дворцов, в пошив костюмов... И здесь, конечно, без поддержки спонсоров выжить очень сложно.

Татьяна Навка говорила «Деловому Петербургу», что ледовые шоу в отдельные периоды бывают успешными с точки зрения прибыли. Прежде всего — под Новый год.





– Это вообще знаковое время для фигурного катания, – подчеркнула бывшая фигуристка. – Практически во всех крупных городах проходят ледовые елки. В остальное время, конечно, сложнее. Но все равно — компания должна работать. Фигуристы должны кататься и зарабатывать деньги.

Из-за нестабильности бизнеса организаторы шоу привлекают спонсоров. В 2018 году «Навка Шоу» получила 15 миллионов рекламных рублей от «Аэрофлота», а подотчетный Минкульту Росконцерт выделил 18 миллионов поддержки на другое ее шоу. В числе партнеров Навки в разное время выступали «Газпромбанк», Сбербанк, «Татнефть». У шоу Авербуха и Плющенко тоже есть спонсоры, хоть и попроще: магазины игрушек, производители средств личной гигиены, фармакологии.

– В США или Европе билеты стоят от 100 долларов, а у нас это, наоборот, потолок для цены, – объясняла Навка причины низкого заработка на шоу. – При этом затраты больше. Зато аналогов таких шоу в мире нет.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»