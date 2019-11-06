Порошенко летает эконом-классом. Но недалеко

Экс-президент Украины и один из богатейших жителей страны Петр Порошенко стал ближе к народу. Или стремится выглядеть таковым. Олигарха и главу партии "Европейская солидарность" запечатлели путешествующим эконом-классом.

Видео разместил в твиттере блогер Андрей Луганский.

Петро Порошенко летит не на Мальдивы.

Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются. pic.twitter.com/yLm0CJhipu — Aндрій ? Луганський (@LugaBeg) 6. November 2019

«Петро Порошенко летит не на Мальдивы. Эконом класс. Рейс на Харьков. Пассажиры, узнавая, волнуются», — написал Луганский.





Некоторые пассажиры рейса стали фотографироваться с бывшим украинским лидером. Фотографом выступил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Селфи – это селфи.

А вот сделать фото в полёте ?? над Украиной с Президентом @poroshenko это оригинально.

Фотограф – ? Святослав Цеголко @STsegolko pic.twitter.com/4O3nwp2SI2 — Aндрій ? Луганський (@LugaBeg) 6. November 2019

Напомним, Пётр Порошенко вчистую проиграл президентские выборы артисту Владимиру Зеленскому весной 2019 года. А затем – в июле – и внеочередные парламентские. У партии Зеленского "Слуга народа" в украинском парламенте конституционное большинство.