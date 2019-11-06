И депутаты мимо кассы. Как Законодательное собрание попыталось помочь Смольному с платными парковками

В Законодательном собрании Петербурга рассмотрят поправку, которая, по мнению парламентариев, поможет штрафовать неплательщиков за парковку. Однако, если верить собеседникам в профильных ведомствах, городские депутаты сформулировали совсем не те изменения в закон, которые нужны.

Сергей Николаев/"Фонтанка,ру"/Архив

6 ноября председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что его коллеги выступили с инициативой, которая поможет ликвидировать пробел в законодательстве и наконец-то позволит рублем наказать тех, кто бесплатно использует платные парковки. «Фонтанка» изучила вопрос и пришла к выводу, что в петербургском парламенте могли не угадать с формулировками.

Уже больше 4 лет петербургские власти не могут штрафовать тех, кто оставляет свой автомобиль в зоне пилотной парковки в центре города и не платит. К настоящему моменту количество нарушений достигло 700 тысяч, а общая сумма не оплаченных штрафов превысила 2 млрд рублей. Причина – пробелы в российском законодательстве.

«Реальная возможность избежать наказания снижает дисциплину водителей, нивелирует эффект от реформы и подрывает авторитет власти города. Получается, что безответственный нарушитель получает существенные финансовые преимущества по сравнению с добросовестными водителями, большинство из которых исполняет закон и честно оплачивает свою стоянку. Такое положение дел неприемлемо. Законопроектом предлагается устранить в федеральном законодательстве препятствия для передачи сведений о нарушителях, зарегистрированных средствами фото- и видеофиксации уполномоченным органам региональных и муниципальных властей. Уверен, нашу инициативу поддержит и большинство субъектов Российской Федерации», – заявил 6-го ноября спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В первом абзаце пояснительной записки к законопроекту, автором которого является депутат петербургского парламента от КПРФ Александр Рассудов, также говорится, что проблема кроется именно в способе фиксации нарушения с помощью техники. Этот же нюанс находит свое отражение и в тех формулировках, которыми Рассудов предлагает решить проблему. В частности, он в своем законопроекте дополняет статью 26.10 «Истребование сведений» фразами об использовании технических средств при выявлении нарушения.





Однако, как ранее объясняли в городском центре управления парковками, проблема кроется совсем в другом. Так, в отношении нарушителя выносится постановление об административном правонарушении. Чтобы оформить документ контролеру из комитета по развитию транспортной инфраструктуры нужно знать ФИО злодея, которые есть у МВД. Для получения персональных данных нужно отправить правоохранителям определение об истребовании сведений с приложением документа, составление или вынесение которого считается возбуждением дела об административном правонарушении. То есть в этом «документе» уже должны содержаться ФИО.

«Таким образом, для привлечения к административной ответственности требуется принятие поправок в КоАП РФ, в соответствии с которым дело об административном правонарушении может считаться возбужденным с момента вынесения определения об истребовании сведений», – объясняли в «Городском центре управления парковками». Указанный ведомством нюанс в инициативе Рассудова никак не отражен и даже не упомянут. Тем не менее парламентарий уверен, что его поправка решит проблему.

В «Городском центре управления парковками» на момент публикации материала на вопросы «Фонтанки» не ответили. Как и в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова, который курирует транспортный блок. Тем не менее собеседник нашего издания в городском правительстве подтвердил: законопроект Александра Рассудова вряд ли изменит ситуацию.

Стоит отметить, что нужные изменения в КоАП предложили внести еще в 2017 году. Более того, так необходимая Смольному правильная поправка даже успешно прошла через первое чтение, но где-то зависла на втором.

«Такой проект уже больше года находится в ГД РФ на рассмотрении. Правительство его поддерживает при условии устранения некоторых замечаний. Поправки должны были быть подготовлены год назад, в июле 2018 года, но текст с поправками ко 2 чтению до сих пор на сайте Госдумы отсутствует», – сообщил «Фонтанке» представитель сенатора от Петербурга Андрея Кутепова, который был одним из инициаторов изменений. Когда будет какое-то движение – неизвестно.

Впрочем, существует вероятность, что никаких поправок и не потребуется: в середине октября 2019 года вице-губернатор Евгений Елин заявил, что будто бы правительство города достигло принципиальной договоренности с МВД по поводу передачи данных водителей. На вопрос о том, когда ждать первых штрафов он ответил: «в течение года заработает». Однако нельзя забывать, что в 2016 году Смольный также сообщал, что с января 2017 года начнет штрафовать нарушителей.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»