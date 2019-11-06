Еще год без оператора. Мусорную реформу в Петербурге снова откладывают

Единый виртуальный оператор по обращению с отходами останется таковым еще как минимум на год. Мусор будут вывозить по прежней схеме, а Смольному придется заново идти в суд.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О том, что объявленный на 2019-й городской мораторий на запуск регионального мусорного оператора будет продлен, «Фонтанке» сообщил высокопоставленный источник в Смольном.

«Продлеваем однозначно, на год минимум, – рассказал собеседник. – Официально решение не принято, но до конца года его оформят. Скорее всего, это будет постановление правительства, хотя может быть и протокольное решение, как было в прошлый раз. Главная проблема – ситуация с конкурсом по южной части города, да и вообще надо подготовиться тщательнее. Вы же видите, что в других регионах творится».

Счастливая возможность подготовиться тщательнее появилась у Петербурга год назад, когда Госдума дала двум столицам и Севастополю отсрочку до 2022 года. Это было как нельзя кстати, запуститься с 2019-го город явно не успевал. Дело не только в инертности системы, но и в классической истории с выбором подрядчика: еще в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса – на южную и северную части города – по оказанию услуг единого регионального оператора по обращению с отходами. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Комиссия решила не множить сущности и оба контракта отдала ГУП МПБО-2 – и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. Так что подарок от Госдумы оказался как нельзя кстати.

Комитет по благоустройству подарок этот принял, но заявил, что ему хватит и годичного моратория. Предполагалось, что за это время будет переигран конкурс по югу, разработан окончательный вариант территориальной схемы по обращению с отходами, заключены необходимые договоры с жилищниками и предприятиями. Затем началась зима, бороться с которой пришлось не только комитету, но и вообще всему чиновничьему воинству Смольного и бюджетникам. С приходом весны, показалось, разморозили и подготовку реформы; в жилищный комитет на должность замглавы пришел бывший руководитель Фрунзенского района Валерий Сапожников – как заявлялось, чтобы наладить взаимодействие между жилищными организациями, администрациями и региональным оператором по обращению с отходами.





Одновременно из регионов, где реформа все же запустилась, начали приходить неутешительные новости: где-то радикально вырос тариф, где-то компании, очевидно, не справлялись. Уже в апреле «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы сообщили, что из-за кризиса неплатежей в ряде регионов операторы могут просто прекратить работу. К настоящему моменту ситуация, судя по всему, улучшилась не слишком: в интервью РБК глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения достигает от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц – 65–70%.

На арбитражном фронте в это время тоже не ладилось. Отспорить южную часть города для МПБО-2, как уже было сказано, Смольному не удалось. А сейчас уже есть сомнения и по северной, где итоги конкурса оспаривает «Автопарк №6 Спецтранс». В марте арбитраж отказал компании в иске, она отправилась в апелляцию. Основной аргумент – помимо неточностей в документации, за счет которых свою позицию отстоял «Новый Свет-ЭКО», – буквально «поздно узнали». Из-за того, что объявлялся конкурс перед новогодними праздниками, компания «Автопарк №6 Спецтранс» не успела подготовить заявку.

«Доводы подателя жалобы о том, что они узнали о проведении конкурса только 11.01.2018 от друзей и знакомых, не могут быть признаны состоятельными», – решила вторая инстанция и тоже оставила жалобу без удовлетворения. Собеседники в Смольном, выступавшие за МПБО-2, удивлялись, что по аналогичным делам суд принимает различные решения. Это противоречие может быть снято, но не самым приятным для чиновников способом. 6 ноября опубликовано решение кассационной инстанции: решения арбитража и апелляции отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Год назад в МПБО-2 сообщали, что заключили договоры с 46 городскими жилкомсервисами, но все они поставлены на паузу до перехода на новую систему. Оперативно уточнить в жилкоме, увеличилось ли число договоров за минувший год, не удалось. «Мы считаем, что система нуждается в доработке и изменениях и что мораторий делает это возможным, и значит, от этого выиграют все участники рынка и главное – жители, – говорит Сергей Минко, гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии». – Нужно продолжить работу над поиском оптимальной формулы мусорной реформы. На наш взгляд, пока она не найдена». Марина Акимова, глава Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ, также приветствует взятую паузу.

Характерно, что на время моратория выпало увольнение председателей в трех комитетах, которые имеют отношение к обращению с отходами: из комблага ушел Владимир Рублевский, из жилищного комитета – Валерий Шиян, из комитета по природопользованию – Игорь Григорьев. Основным идеологом реформы был и остается заместитель председателя комитета по благоустройству Кирилл Пащенко. Дозвониться до него в течение дня не удалось, на сообщение чиновник не ответил.

Еще один момент, о котором «Фонтанка» писала, – рассинхрон в запуске новой системы между Петербургом и Ленобластью, куда городской мусор после закрытия Новоселок и едет. Сперва оператор – «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области» (УК ООЛО) – заработал в Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах, а с 1 ноября – в остальных четырнадцати. 47News рассказывали, как Сертолово ненадолго превратился в Палермо, фактический объем отходов в ряде районов превысил запланированный, но в целом процесс пошел.

Реформа нацелена на две основные задачи – переход от захоронения к переработке и борьба с нелегальными свалками. Проблема для Ленобласти заключается в том, что, помимо её перевозчиков с датчиками ГЛОНАСС и подписанными договорами с регоператором, по региону продолжат ездить и грузовики с петербургским мусором. Отследить все невозможно, если не закольцевать систему и не подтверждать перевезенный объем.





«Логично, если городской оператор будет платить областному именно за обработку и захоронение, – считает Николай Борисов, начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами. – В этом случае наш оператор включает в свою систему учета все машины, которые приходят из Петербурга. Они доезжают до полигона – им платят, не доезжают – съездили бесплатно». Пока же петербургские перевозчики работают напрямую с полигонами по тарифам, которые установил областной комитет по тарифам. В зависимости от конкретной площадки они колеблются от 340 до тысячи рублей при захоронении и до 1600 рублей – при обработке.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»