Экс-жена Вячеслава Цеповяза пыталась покончить собой. В предсмертной записке она пожаловалась на оказываемое давление

Впавшая в кому бывшая супруга члена Кущёвской ОПГ Вячеслава Цеповяза пыталась покончить жизнь самоубийством. Предсмертную записку, которую оставила Наталья Стришняя, нашли её дети.

Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты», – передал текст послания собеседник агентства.





Ранее стало известно, что обвиняемую в вымогательстве Стришнюю нашли дома в бессознательном состоянии. Сейчас, по словам её адвоката Мурада Мусаева, женщина находится в коме в тяжёлом состоянии. Наталью Стришнюю и её брата арестовали в июне. Уже во время заседания по избранию меры пресечения женщине стало плохо, в суд приезжала скорая. Адвокат также утверждал, что у его подзащитной онкология. Впрочем, судью это не впечатлило, и он отправил фигурантку в СИЗО. Бывшей жене Цеповяза вменяют вымогательство 77 млн рублей у предпринимателя по фамилии Исюк. Тот утверждает, что члены Кущёвской ОПГ вымогали у него деньги в офисе агрофирмы «Слава Кубани» в 2010 году. По версии следствия, тогда Стришняя и ее брат состояли в «банде Цапка».

Сама Стришняя считает дело сфабрикованным ради попытки отнять бизнес. Компания «Слава Кубани» досталась ей после раздела имущества с экс-супругом Вячеславом Цеповязом. Член банды Цапков в настоящее время томится в колонии.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.