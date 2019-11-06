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06.11.2019 18:01
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Пришел в ресторан с видовой террасой, а оказался на смертельно опасной крыше

Расследование гибели посетителей заведения «Цеппелин» в отеле «Азимут» привело к архитектурному открытию. Разрекламированная собственником и арендатором обзорная площадка на деле оказалась запрещенной к эксплуатации кровлей.

Пришел в ресторан с видовой террасой, а оказался на смертельно опасной крыше

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Управляющей рестораном «Цеппелин» Ксении Грачевой 6 ноября 2019 года предъявили обвинение в оказании услуг, повлекшем смерть двух человек на свадьбе. Они по собственной неосторожности упали с высоты шестого этажа, развлекаясь на открытой террасе. Грачева утверждает, что о «неразвлекательном» назначении обустроенной площадки узнала после трагедии.

Больше года назад, вечером 20 октября 2018 года, в «Цеппелине» на Фонтанке гуляла свадьба. Друзья жениха, Алексей Скулин и Андрей Пузырев, шутливо потолкались на террасе ресторана, пробили заграждение из оргстекла и упали с шестиэтажной высоты. Оба погибли сразу.

Через месяц отдел СКР в Адмиралтейском районе возбудил уголовное дело по статье 238 УК – «Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух человек». Долгое время оно расследовалось без подозреваемых.

Круглое помещение ресторана – за форму его называют «шайбой» – находится на последнем этаже Г-образного здания на углу набережной Фонтанки и Лермонтовского проспекта. В нем расположены отели «Азимут» и «А-отель Фонтанка».


Собственником здания является АО «Гостиница «Советская». «Цеппелин» принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Приятного аппетита». Договор аренды компании заключили в ноябре 2016 года. В коммерческой презентации «шайбы» была упомянута не только площадь помещения – 284 квадратных метра, но и 67-метровая летняя терраса.

Пришел в ресторан с видовой террасой, а оказался на смертельно опасной крыше

Следственный комитет терялся в догадках, кому именно предъявлять претензию за ненадежное оргстекло на террасе. Собственник здания – «Гостиница «Советская», арендатор – «Приятного аппетита». Из договора следует, что на места общего пользования представители обеих компаний имеют одинаковое право.

Ясность пришла к осени 2019 года, когда следствие получило результаты строительно-технической экспертизы. Она показала, что документально террасы на здании гостиницы вовсе не существует – это просто не эксплуатируемая кровля, без проектных и конструкторских решений по её обустройству, и относится она к общему имуществу нежилого здания. Несоблюдение требований по использованию крыши и техническое состояние ограждения находятся в причинно-следственной связи с гибелью посетителей.

14 октября 2019 года обвинение предъявили гендиректору «Приятного аппетита» Павлу Качаеву.

«Действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью извлечения и увеличения прибыли, оборудовал участок кровли 6-го этажа путем настила покрытия, выставления мебели для посетителей, оборудования лампочками, осознавая, что участок кровли не был передан ему в пользование по договору аренды…» – говорится в постановлении против Качаева. Днем 6 ноября аналогичное обвинение предъявили фактическому владельцу ресторана – Ксении Грачевой.

ООО «Приятного аппетита» зарегистрировано в августе 2016 года – незадолго до аренды «шайбы» у «Азимута». Единственным участником и гендиректором в СПАРК значится Павел Качаев. В 2018-м доходы ресторана составили 18 млн рублей.

Место происшествия
Место происшествия
читатель "Фонтанки"/Архив

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АО «Гостиница «Советская» (бренд – «Азимут отель Санкт-Петербург») принадлежит одному из крупнейших российских операторов – Azimut Hotels. Головная компания Azimut Group зарегистрирована в Люксембурге. Сеть представлена 37 отелями в 29 городах России, Германии, Австрии и Израиля.

Собственником холдинга является предприниматель Александр Клячин, с состоянием 1,7 млрд долларов занимающий 56-е место в списке богатейших россиян, по версии Forbes. Ему же принадлежит гостиница «Метрополь». 

Петербургский «Азимут» зарегистрировал в 2018 году доход 2,2 млрд рублей и выручку 920 млн. Пост гендиректора занимает Михаил Веричев.

В материалах уголовного дела, с которыми ознакомилась «Фонтанка», есть показания свидетелей о том, что терраса на крыше «Азимута» существует не менее восьми лет, с 2011 года, и ее использовали не только представители «Цеппелина», но и гостиничного комплекса – для массовых мероприятий и в качестве смотровой площадки.

Ксения Грачева с обвинением не согласна. По её утверждению, после заключения договора аренды представители «Гостиницы «Советская» передали ключи от террасы и разрешили её использовать.

«Мы относились к террасе как арендованной площади, без права проводить на ней работы. Нам следовало содержать её в надлежащем состоянии, не более. Договором запрещено вносить изменения в конструкцию. В противном случае мы бы обязательно позаботились о том, чтобы укрепить ограждения», – говорит Грачева.

Строительно-техническая экспертиза признала недопустимым техсостояние крепежных элементов ограждения – из-за коррозии, отсутствия уплотнителей, некачественной закрепки.

«Обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние и эксплуатацию конструкции входит в обязанности должностных лиц АО «Гостиница «Советская» – директора Михаила Веричева и главного инженера Владимира Григорьева, должностных лиц ООО «Приятного аппетита» Павла Качаева и Ксении Грачевой», – перечислил эксперт, отвечая на заключительный вопрос следователя.

Михаил Веричев возможную причастность топ-менеджмента «Гостиницы «Советская» к несчастному случаю отрицает:

«Мы обсуждали с Грачевой, что терраса могла быть использована как вспомогательная зона для доступа к наружной стороне ресторана – допустим, для помывки окон, вывешивания гирлянд. Это, естественно, не предусматривало возможность использования террасы под ресторанную деятельность и для допуска гостей. В связи с этим она не была предметом заключения договора аренды. Фото террасы в презентации представлено для отображения вида из окон», – пояснил директор.

В СКР Петербурга «Фонтанке» сообщили, что расследование фактически завершено, предъявлять обвинение другим лицам не планируется. На следующей неделе дело с обвинительным заключением поступит в прокуратуру.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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