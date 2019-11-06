УФАС: Смольный незаконно предоставил участки на набережной реки Смоленки под строительство инвест-отеля

Правительство Петербурга неправомерно присвоило ООО «Новые территории девелопмент» статус стратегического инвестора, что позволило компании без торгов получить под застройку два участка в устье реки Смоленка на Васильевском острове. К такому выводу пришла комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по итогам заседания 6 ноября. Смольному выдано предписание об устранении допущенных нарушений.

Решение властей, установило УФАС, противоречит закону о защите конкуренции. Инвестор, напомним, возводил объекты в рамках стратегического проекта строительства гостиниц массового сегмента.

"По факту же строился объект недвижимости в рамках долевого строительства. То есть право собственности потом перешло бы не к стратегическому инвестору, а было бы закреплено за физическими и юридическими лицами. Продавались коммерческие помещения. Как это относится к реализации инвестпроекта и получилась бы из этого гостиница.... фактически было бы просто здание со множеством собственников", – прокомментировал председатель комиссии, замруководителя УФАС Егор Мушкетов.

Предоставление инвестору участков без торгов создало неравные условия для других потенциальных претендентов на городской актив.





УФАС выдало правительству предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Мотивировочную часть решения по итогам рассмотрения дела УФАС представит в течение 10 рабочих дней.

В рамках дела рассматривались распоряжения города о выделении двух симметричных участков по 1,1 га под гостиницу и постановление о присвоении ООО "НТД" статуса стратегического инвестора. Скорее всего, документы о выделении земли УФАС предпишет отменить полностью, а постановление – частично, так как рассматриваемое дело касается только объектов в устье Смоленки.

Напомним, участок под стройку Смольный выделил в 2016 году, несмотря на неоднократные просьбы местных жителей разбить "парк на Смоленке". На участках компания "Плаза Лотос Групп" совместно с "МАСТЕР Девелопмент" намеревались возвести инвест-отель "Корабли". В конце 2018 года Заксобрание Петербурга внесло территорию в перечень зеленых насаждений общего пользования. А защитникам парка в 2019 году удалось оспорить законность выданного разрешения на строительство. Инвестор и правительство города подписали соглашение о расторжении договоров аренды, однако снятие обременения с участков затянулось из-за того, застройщик успел заключить ряд договоров долевого участия .

По данным депутата Заксобрания Бориса Вишневского, в смету комитета по благоустройству в рамках расходов, включенных в бюджет 2020 года и утвержденных в первом чтении, заложено 4,8 миллиона рублей на проектирование парка на Смоленке.