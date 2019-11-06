Суд отказался отменить итоги голосования на участке в "Морских воротах", где ночью дежурили спортсмены и ОМОН

Кировский районный суд отказался удовлетворить иск одного из координаторов организации "Наблюдатели Петербурга" Глеба Чипиги с требованием отменить итоги голосования на участке № 590 в муниципалитете "Морские ворота". Это решение суд принял 6 ноября, сообщил "Фонтанке" истец.

В суд Глеб Чипига обратился как избиратель. Он утверждает, что на этом участке (как и на трех соседних в "Морских воротах") члены комиссии не составили итоговый протокол и не провели заседание в том помещении, где считали голоса, а просто собрали бюллетени и увезли их в районную администрацию. Этот факт он намерен был подтвердить с помощью официальной видеозаписи с участка, но суд отказался ее истребовать.

В итоговом протоколе, который ответчик представил суду, говорится, что он подписан в 15:00 9 сентября – на следующий день после выборов. При этом, как сообщил Глеб Чипига, на заседании председатель участковой избирательной комиссии и его свидетель заявили, что итоговое заседание избирком проводил с 12 до 13 часов 9 сентября. Между тем по закону итоговый протокол члены комиссии подписывают именно на заседании.

Участок № 590 прославился тем, что в ночь подсчета голосов там дежурили спортивного вида молодые люди. Кроме того, за подсчетом бюллетеней наблюдал ОМОН.

Ранее суд уже отказался отменить итоги голосования на трех соседних участках в "Морских воротах". Председатели двух из них объясняли, что итоговый протокол составляли, но не под камерами видеонаблюдения, а в подсобных помещениях.



