Сотрудники дорожного патруля в Москве остановились поправить светофор и спасли щенка

В Москве сотрудники дорожного патруля Центра организации дорожного движения спасли сбитого щенка. Теперь малыш восстанавливается, и ему ищут новый дом.

Видео со спасением щенка было опубликовано 6 ноября в официальном Twitter ЦОДД Москвы. Патрульные заметили животное, лежащее прямо на проезжей части. Из-за травм щенок не мог ходить.

«Отвезли в клинику. Доктор обещал, что скоро всё заживет, – говорится в сообщении. – Сейчас патрульные приглядывают за щенком и ищут ему дом и хозяина».





Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин из Дорпатруля ЦОДД спасли из-под колес авто щенка. Из-за травм малыш не мог ходить. Отвезли в клинику. Доктор обещал, что скоро всё заживет. Сейчас патрульные приглядывают за щенком и ищут ему дом и хозяина. Кому мохнатое счастье?#возьмисобаку pic.twitter.com/W0BsIctOiN — ЦОДД (@gucodd) November 6, 2019

Как уточнили в ЦОДД столицы, произошло это 30 октября, передает ТАСС. Экипаж дорожного патруля остановился в Остаповском проезде, чтобы поправить развернутый светофор возле дома 9, и сотрудники заметили на дороге щенка. Патрульные подобрали раненое животное и отвезли в ближайшую ветклинику.

У щенка обнаружили трещины в лучевой и локтевой кости правой грудной конечности и отёк мягких тканей в области левой тазовой конечности. Малыша прооперировали, для выздоровления ему необходимо постоянно находиться в тепле и ежедневные обезболивающие уколы.

Первое время за щенком приглядывали патрульные, а затем его забрали сотрудники одного из собачьих приютов. Теперь малышу ищут дом.