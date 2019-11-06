В Петербурге выдали крупнейший кредит на строительном рынке: 30 миллиардов на 29 домов на Парнасе и еще 9 в Юнтолово

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали контракт на 30 млрд рублей – это одна из крупнейших сделок в рамках проектного финансирования с применением эскроу-счетов. Деньги кредита пойдут на строительство 29 новых жилых домов в комплексе «Северная долина» на Парнасе и девяти корпусов ЖК «Юнтолово».

Как сообщают в компании «Главстрой Санкт-Петербург» 6 ноября, в «Северной долине» проектное финансирование пойдет на дома комфорт-класса в 21 квартале общей площадью 440 тыс. кв. м, а также на объекты транспортной инфраструктуры на территории. Что касается ЖК «Юнтолово» в Приморском районе, то здесь полученные по контракту деньги покроют затраты на корпуса шестой очереди общей площадью 187, 8 тыс. кв. м, на благоустройство и дороги.

Жилье в обоих комплексах будут продавать через эскроу-счета в Газпромбанке. Ранее «Главстрой Санкт-Петербург» первым в городе начал применять эту схему для продаж строящегося жилья.

«Это первый для филиала кредит в рамках проектного финансирования застройщиков по новым правилам, установленным законом 214-ФЗ, и на этом этапе он крупнейший среди аналогичных кредитов Газпромбанка», — отметила управляющая филиалом Газпромбанка в Санкт-Петербурге Ольга Драгомирецкая.

А по словам генерального директора «Главстрой Санкт-Петербург» Александра Лелина, договор позволит продолжать строительство «Северной долины» и «Юнтолово» в рамках нововведений в закон о долевом строительстве. В ближайшее время застройщик совместно с банком начнет готовить документы еще для одного кредитного договора на аналогичную сумму.