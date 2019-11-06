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Происшествия
06.11.2019 16:35
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Каршеринг с купленным аккаунтом перехватили на Приморском, а за КАД от разборки спасли московский Ford

За минувшие сутки, 5 ноября, сотрудники ДПС ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зарегистрировали девять сообщений об угонах и задержали два транспортных средства, находившихся в розыске. Об этом ГИБДД отчитывается 6 ноября в своём паблике в «ВКонтакте». Две найденные машины за день – это средний показатель, иногда их бывает три-пять. Расскажем подробнее о трёх таких задержаниях.

Ночью 6 ноября, около 2:30, по данным «Фонтанки», наряд ГИБДД остановил на Приморском шоссе, 38, белый «КИА Рио» сервиса «Делимобиль». Управлял им 41-летний житель Павловска, лишённый водительских прав и имеющий судимости за кражи, разбой и наркотики. Он пояснил, что арендовал машину, купив аккаунт (на имя жителя Челябинска) в Интернете за 4 тысячи рублей, чтобы добраться до друзей в Солнечном. Представитель компании «Линии сервис», владеющей автомобилем, после задержания злоумышленника написал заявление об угоне.

Ночью 5 ноября полицейские догоняли «Форд Эксплорер» по двум районам, в итоге его удалось спасти от разборки. Погоня началась около 2:10 на улице Руставели, 71, где сотрудник ДПС хотел проверить документы у водителя подозрительной машины, а тот нажал на газ и устремился по Токсовскому тоннелю в сторону Мурино. Остановили «Форд» в Новом Девяткино. «Гонялись ещё и по лесополосе, так что спортивные навыки инспекторам пригодились», – рассказывает «Дорожный инспектор». 38-летнего водителя удалось задержать, а вот два его пассажира, по данным «Фонтанки», скрылись.

Каршеринг с купленным аккаунтом перехватили на Приморском, а за КАД от разборки спасли московский Ford


У автомобилиста, как выяснилось, закончился срок действия водительского удостоверения, а нового нет. Госномера на машине оказались чужие – другого «Форда», 2012 года выпуска. А этот «Эксплорер» 2014 года выпуска принадлежит 39-летнему жителю Москвы и числится в розыске от 21 октября 2019 года. «Машинку перегоняли в Ленобласть на разборку», – отмечает «Дорожный инспектор». Водителя вместе с машиной доставили в отдел полиции, где в отношении него были составлены материалы по трём статья КоАП: за поддельные номера, отсутствие прав и невыполнение требования об остановке.

Ещё один угон привёл полицейских из Ленобласти в колпинскую школу – к преступлению оказались причастны молодые люди 15 и 18 лет. Как сообщает сегодня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 3 ноября в полицию обратился 47-летний житель Колпино, у которого со двора дома пропал ВАЗ-21065. Ущерб заявитель оценил в 20 тысяч рублей. На следующий день сотрудники ГИБДД Тосненского района Ленобласти обнаружили «шестёрку» (с признаками угона) в посёлке Ям-Ижора и вернули хозяину. На подозреваемых вышли быстро. Это 15-летний колпинец, старшеклассник из местной школы, и 18-летний неработающий житель посёлка Войскорово Тосненского района – с него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством.

Ранее «Фонтанка» рассказывала захватывающую историю угона ВАЗа. Злодейками оказались две девушки, потерпевшим – сержант, предположительно секретной части ГРУ, а произошло всё в День военного разведчика.

 

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