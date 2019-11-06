"Ничего не производим и ничего не летаем". Зеленскому на крупнейшем оборонном заводе Украины сообщили, что построили для армии за 10 лет 1 танк

Украинский президент проинспектировал завод Малышева в Харькове, который ранее считался крупнейшим в СНГ производителем бронетанковой техники, и обнаружил, что с 2009 года был изготовлен всего один танк для нужд ВСУ. В советское время для этого потребовалась бы треть дня.

«Я в шоке. Что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 9-го года», – цитирует 6 ноября заявление украинского президента телеканал «112 Украина».

По его словам, в советское время за год с конвейера сходили 900 танков. Президент поручил разобраться с тем, почему для военных Украины не производится продукция. «Кто у нас заказчик, чего, сколько танков, почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины ничего мы не делаем», – посетовал глава государства.

Он также отметил, что страна обладает авиазаводами и конструкторами, однако: «Ничего не производим и ничего не летаем».

Напомним, что ранее президент Украины дал поручение проверить «Укроборонпром», который объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса республики. СМИ распространили информацию о хищениях на предприятиях концерна.



