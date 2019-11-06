Стал заедать деньги семечками. Майор полиции попытался избавиться от взятки, проглотив её

Похрустеть банкнотами решил транспортный полицейский в Москве. Сотрудник ведомства упаковал взятку в рот, но пережевать ему не дали.

Как сообщает ТАСС 6 ноября, в столице задержан старший оперуполномоченный уголовного розыска линейного пункта полиции на железнодорожной станции Тушино. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, за небольшую сумму сотрудник обещал не возбуждать уголовное дело.

Десять тысяч рублей майору транспортной полиции передали 1 ноября на станции Москва-Савеловская. При задержании сотрудник попытался избавиться от денег и решил съесть купюры. Для улучшения пищеварения несъедобное он закусил семечками из своего рабочего стола.

Улики пришлось извлекать из ротовой полости сотрудника органов. Больше всех оказалась изжевана пятитысячная купюра, банкноты номиналом в тысячу подмокли, но уцелели. Обвинения едоку пока не предъявлены.



