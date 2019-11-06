Росстат: За месяц гречка подросла в цене более чем на 7 процентов

Проблемы с растущими ценами на любимую крупу россиян – гречневую, – похоже, не решились. Как свидетельствуют материалы Росстата, обнародованные 6 ноября, потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%.

При этом, по данным статистиков, с 14 по 21 октября стоимость продукта увеличилась на 2,6%, с 7 по 14 октября – на 1,7%, а за неделю до этого – на 1,4%.

По данным Росстата, подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). При этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились более чем на 7,3%.

Напомним, о том, что цены на гречневую крупу на полках магазинов будут расти, «Фонтанке» ещё в октябре сообщили участники продовольственного рынка Петербурга. По словам ретейлеров, за последние два месяца они получили от своих поставщиков уже два письма о повышении закупочной стоимости. В среднем продукция должна подорожать на 15 – 20%, но в некоторых случаях суммарное повышение достигает 50%.

Федеральная исполнительная власть не нашла оснований для роста цен на крупу. Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы ранее сообщило, что не видит оснований для паники по поводу роста цен на гречневую крупу. «Безответственные заявления в СМИ нацелены на создание панических настроений среди потребителей и повышение спроса на гречневую крупу, как это было в 2014 году», – приводит пресс-служба слова врио руководителя антимонопольного органа Вячеслава Тукаева.



