В Москве скончался литературный критик и публицист Лев Аннинский

Российский литературный критик и публицист Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом 6 ноября сообщают его коллеги и друзья. На сайте Центрального дома литераторов опубликован некролог.

Аннинский родился в 1934 году в Ростове-на-Дону, окончил филологический факультет МГУ, работал в журналах «Советский Союз», «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», а также в «Литературной газете».

В литературном сообществе Лев Аннинский пользовался колоссальным авторитетом, состоял в Союзе российских писателей, был членом Русского ПЕН-центра, входил в состав жюри премии «Ясная Поляна». Под его авторством вышло большое количество книг о литературе и писательском труде. Критик являлся автором ряда телепередач на канале «Культура». Среди них – «Серебро и чернь», «Медные трубы», «Засадный полк».





Гражданская панихида и прощание со Львом Аннинским состоятся в полдень 8 ноября в Малом зале Центрального дома литераторов на Большой Никитской в Москве. После кремации прах критика будет захоронен на Хованском кладбище.