Под просевшей набережной канала Грибоедова появилась гора мешков. Ее уберут в 2021-м

Гора из сотен мешков с пескоцементной смесью выросла на набережной канала Грибоедова, 80. Она будет удерживать гранитную облицовку до капитального ремонта в 2021 году. Горожане фотографируют эти «фортификации» и сомневаются в их надежности. Но в «Мостотресте» заверяют, что укрепление никуда не съедет, потому как наполнение мешков застывает при контакте с водой.

– Мы эту методику уже давно использовали в подводных частях набережных, обычно граждане не замечали этого, – сообщили специалисты в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» днем 6 ноября.

По их словам, укреплять видимый участок именно таким способом на этот раз пришлось из-за движения крупных плит. Согласно адресной программе ремонта, работы на Грибоедова, 80, пройдут в 2021 году, до этого момента движение там запрещено.





– Гранитную набережную полностью будут разбирать, менять те деревянные сваи, которые там давным-давно сгнили. Эта набережная как была построена два с половиной века назад, так её ни разу и не ремонтировали, – добавили представители предприятия.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О подмыве и внушительной дыре в облицовке горожане говорят с лета 2019 года, в начале октября водолазы начали закрывать полость мешками со смесью песка и цемента. Зимой 2017 года такой же операции подверглась набережная Грибоедова у дома № 123, а на примере мешков в Фонтанке у Аничкова моста, которые выглядывают из воды, можно понять, что со временем укрепления теряют белоснежность и сходство с сугробом и становятся цвета камня.