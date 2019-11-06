Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть

Финская таможня в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года использовала неправильные курсы для целого ряда валют от российского рубля до китайского юаня. Сумма возмещения за это время оценивается в 11,5 миллиона евро.

«Таможня использовала ошибочные курсы валют, установленные Банком Финляндии, для валют, которые должны были конвертировать в евро по курсам Европейского центрального банка <...> Неправильно конвертированные валюты включают российский рубль, шведскую крону, китайский юань и доллар США. <...> Ошибка касается примерно 960 тысяч случаев таможенного оформления. Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллиона евро», – сообщается 6 ноября на сайте таможни Суоми.

Отмечается, что из-за разницы курсов пошлина на некоторые товары была от 1,5 до 2,5% больше, чем нужно. Финская сторона готова возместить убыток, если сумма составляет больше 10 евро. Таможня обещает начать возврат как можно скорее.

Сейчас форма на возврат доступна только на финском языке.



