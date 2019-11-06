Наледь не отпускает железную дорогу. Шесть поездов северного направления идут с опозданиями

Гололёд и сильный ветер продолжают задерживать поезда на Октябрьской железной дороге. Шесть составов идут с опозданиями днем 6 ноября, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Более чем на пять часов отстаёт от графика поезд Санкт-Петербург – Мурманск. С задержками от двух до трёх часов курсируют «Ласточки» № 803 и 804 между Северной столицей и Петрозаводском. Сбились с расписания поезда № 218 Петрозаводск – Сортавала, № 92 Москва – Мурманск и № 16 Мурманск – Москва.

«Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника – локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. Устройства контактной сети обрабатываются антиобледенительной жидкостью», — уточнили в ОЖД.

Сбои в расписании связаны с последствиями вчерашнего мокрого снега с дождём. С утра непогода задерживала электрички из Гатчины.



