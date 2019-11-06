Великобритания не нашла доказательств российского вмешательства. Итоги доклада так и не опубликовали

Специальный комитет британского парламента, который занимался расследованием возможного вмешательства России во внутренние дела страны, не нашел никаких доказательств этому. При этом отмечается, что риск подобной угрозы сохраняется.

«Парламентский комитет по разведке и безопасности провел расследование возможной российской угрозы, но правительство Бориса Джонсона отказалось опубликовать результаты <...> Следствие не обнаружило непосредственных доказательств вмешательства Кремля в прошлом, однако риск все еще существует», – об этом 6 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отказ в публикации итогов, как считает информагентство, связан с предстоящими досрочными парламентскими выборами, которые намечены на 12 декабря. Правительство настаивает, что следователям необходимо больше времени. При этом источники агентства считают, что «работа уже завершена».

Ранее британские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В частности, на меры по борьбе с действиями Кремля правительство намерено в ближайшие пять лет потратить 100 миллионов фунтов. Эти средства будут направлены на изучение киберугроз и работу с неправительственными организациями. При этом Facebook ранее признал отсутствие российского вмешательства в голосование по Brexit.



