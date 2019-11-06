СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс» на Ожиганова

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» (Казань) готовят обмен игроками. Как подтвердил «Фонтанке» источник, знакомый с ходом сделки, в столицу Татарстана переедут нападающий Виктор Тихонов и защитник Роман Рукавишников. Вместо них армейцы с Невы получат защитника Игоря Ожиганова. О сделке должны официально объявить уже в четверг, 7 ноября.

В ближайшее время СКА должен объявить еще о нескольких обменах. Команда в октябре проиграла пять матчей подряд, что стало антирекордом команды в КХЛ. После этого армейцам удалось немного выправить ситуацию, выиграв в трех из четырех последних встреч и вернувшись на второе место в Западной конференции.

В текущем сезоне 27-летний Рукавишников сыграл в 22 матчах, в которых сделал 2 голевые передачи, при показателе полезности «-6» (разница забитых и пропущенных шайб в момент нахождения игрока на льду). 31-летний Тихонов провел 9 матчей, забив 1 гол при полезности «-1». Ранее на «Фонтанке» выходило интервью с женой Тихонова о Putin Team, долгах Артемия Панарина, неэлитных щенках и жизни в России.

27-летний Ожиганов сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил одну шайбу и сделал семь передач, его показатель полезности – «+10».



