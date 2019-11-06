Путин сообщил о 39 предотвращенных терактах в РФ с начала года

Президент РФ раскрыл некоторые результаты антитеррористической деятельности Федеральной службы безопасности. С начала года чекистам удалось предотвратить 39 готовившихся терактов в стране.

Искреннюю похвалу от Владимира Путина представители ФСБ услышали в Кремле 6 ноября, на торжественной церемонии представления главе государства офицеров и прокуроров по случаю их назначения на высшие командные должности и присвоения им высших воинских и специальных званий. Стенограмму приводит пресс-служба Кремля.

"Отмечу, что за девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам", – сказал президент РФ.

Впрочем, лестные слова главы государства прозвучали и в адрес военных, а также других силовиков.





"Системный, глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз ведёт Служба внешней разведки: материалы СВР являются основой стратегических решений", – оценил их работу Путин.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного и другого современного вооружения, которого пока нет у других стран. Кстати говоря, это не повод для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", – высказался президент по поводу деятельности Минобороны России и ВПК.

"Эффективно действует Федеральная служба охраны. Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников при проведении представительного саммита Россия – Африка", – сказал Путин офицерам ФСО.

Похвалы также удостоились представители Генпрокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии.