Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием по делу о вымогательстве

Экс-супруга члена Кущёвской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя впала в кому перед заседанием суда по своему делу о вымогательстве.

Об этом 6 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного суда Ростова-на-Дону. Назначенное на этот день заседание отложили, пока до 14 ноября.

Наталью Стришнюю впервые арестовали в июне. Уже во время заседания по избранию меры пресечения женщине стало плохо, в суд приезжала скорая. Адвокат также утверждал, что его подзащитная тяжело больна. Впрочем, судью это не впечатлило, и он отправил фигурантку в СИЗО. Бывшей жене Цеповяза вменяют вымогательство 77 млн рублей у предпринимателя по фамилии Исюк. Тот утверждает, что члены Кущёвской ОПГ вымогали у него деньги в офисе агрофирмы «Слава Кубани» в 2010 году. По версии следствия, тогда Стришняя и ее брат состояли в «банде Цапка».

Сама Стришняя считает дело сфабрикованным ради попытки отнять бизнес. Компания «Слава Кубани» досталась ей после раздела имущества с экс-супругом Вячеславом Цеповязом. Член банды Цапков в настоящее время томится в колонии.





После того как в Сети появились фотографии обедающего крабами Цеповяза, условия его содержания сильно изменились. В «сливе» фото он заподозрил бывшую супругу.

Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году бандиты убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.