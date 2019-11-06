«Это подрывает авторитет власти города». Городской парламент поможет Смольному собрать штрафы за платную парковку

Изменения, которые помогут Смольному штрафовать тех, кто не оплачивает парковку, могу быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Законодательную инициативу рассмотрят в городском парламенте, сообщается 6 ноября на сайте Законодательного собрания Петербурга.

«Сегодня полиция не имеет права передавать сведения о владельцах транспортных средств даже уполномоченным на исполнение административного законодательства города должностным лицам. Всего за период работы пилотной зоны платной парковки в Санкт-Петербурге было выписано почти 700 тыс. штрафов на сумму более 2 миллиардов рублей. Но большую часть из них так и не удалось взыскать, – рассуждает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – И это не только деньги. Реальная возможность избежать наказания снижает дисциплину водителей, нивелирует эффект от реформы и подрывает авторитет власти города. Получается, что безответственный нарушитель получает существенные финансовые преимущества по сравнению с добросовестными водителями, большинство из которых исполняет закон и честно оплачивает свою стоянку. Такое положение дел неприемлемо».

Проект постановления о законодательной инициативе внесли депутат от КПРФ Александр Рассудов и единоросс Денис Четырбок. В случае его принятия в петербургском парламенте поправки в КоАП отправятся на рассмотрение в Госдуму.

Петербургские чиновники не могут штрафовать безответственных автовладельцев, которые не желают платить за использование зоны пилотной парковки, с 2015 года. Ранее вице-губернатор Евгений Елин заявил, что городские власти уже договорились с ГУ МВД о передаче данных нарушителей.



