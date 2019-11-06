Участники акции «Миллион шагов» в поддержку людей с болезнью Бехтерева прошагали 216 тысяч километров

В России во второй раз прошла акция «Миллион шагов» в поддержку людей с болезнью Бехтерева. Участники за сто дней в общей сложности прошагали 216 тысяч километров – это больше, чем половина расстояния до Луны.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) – это хроническое заболевание, которое поражает суставы, чаще всего суставы позвоночника. Акция «Миллион шагов» направлена на то, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию, а также поддержать пациентов с этим непростым диагнозом и вовлечь их самих в занятия физической активностью. Ходьба – самый простой и доступный вид спорта. Для пациентов с болезнью Бехтерева движение, в полном смысле слова, оказывает важнейшее влияние на качество жизни, помогая бороться с недугом и сохранять подвижность позвоночника и суставов.

Участники акции ежедневно должны были проходить порядка 10 тысяч шагов. Всего за сто дней каждый участник должен был пройти миллион шагов.

В этом году в акции, которую организовало Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева, участвовали 772 человека из восьми регионов страны. Победителей определили с помощью рейтинга команд и участников по среднему количеству шагов на одного члена команды. При подсчете результатов учитывали только активных участников: в 100-дневном марафоне важна стабильность и регулярность. Среднесуточное количество шагов на одного члена команды составило 35 тысяч.

Первое место в командном зачете заняла команда Северо-Западного федерального округа с общим результатом 56,7 тыс. шагов на человека. В честь этой победы в округе организуют Школу для пациентов, сообщает АСИ.