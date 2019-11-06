«Нива» против кувалды: водитель оставил разбойников без миллиона удачным маневром

В Москве сотрудник сервиса терминалов оплаты подвергся вооруженному нападению, когда перевозил деньги организации. Но удачным маневром на машине оставил разбойников, что называется, с носом.

Как сообщает 6 ноября пресс-служба МВД РФ, в полицию обратился работник фирмы, которая занимается обслуживанием терминалов оплаты в Москве. Мужчина рассказал, что остановился на светофоре, и в этот момент к его машине подбежали двое неизвестных, разбили кувалдой боковые стекла и попытались украсть из салона деньги – более 1 миллиона рублей, принадлежащие организации. Однако водитель смог помешать нападавшим, совершив маневр на автомобиле и скрывшись.

Произошедшее попало на камеру. На записи видно, как к остановившейся «Ниве» подходят двое, бьют водительское и пассажирское стекла и пытаются что-то вытащить из машины. Водитель внедорожника сначала чуть сдает назад, затем врезается в стоящий перед ним автомобиль и, наконец, сбросив нападавших, объезжает стоящие машины и автобус, разворачивается и уезжает. Грабители же запрыгивают в ту самую протараненную легковушку и скрываются.

Было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ – «Разбой». Московские полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали в Подмосковье одного из подозреваемых. Им оказался ранее судимый уроженец Закавказья.





Задержанного решением суда заключили под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.