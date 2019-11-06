Президент Эстонии может приехать на Парад Победы в Москву. В последние годы эстонскому руководству не рекомендовали посещать Россию 9 мая

Премьер-министр Эстонии и вторая по популярности партия республики выступили за поездку главы государства на празднование 75-летия Победы в 2020 году. МИД отнесся скептически.

«Это решение президента [Керсти Кальюлайд], ехать или нет [на Парад Победы]. Но если она решит поехать, то я обязательно это поддержу», – цитирует 6 ноября заявление премьера Юри Ратаса агентство ERR.

По его словам, приглашения из Москвы пока не поступало. Решение президент примет после консультаций. В высшем законодательном органе страны Рийгикогу пока нет единого мнения по поводу возможной поездки Кальюлайд в Москву 9 мая следующего года. Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд уверен, что глава государства могла бы представить страну на мероприятии. Зампред парламентской комиссии по иностранным делам от партии реформ Марко Михкельсон, в свою очередь, считает такой ход недопустимым в сложившейся обстановке.

В последние годы эстонскому руководству рекомендовалось не принимать участия в Параде Победы, однако раньше, например в 2010 году, Томас Хендрик Ильвес был среди гостей.

Напомним, что в последние годы празднование Дня Победы не часто посещают высокие иностранные лидеры. Так, в этом году, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «никого специально не приглашали», а в 2018-м на торжества прибыли лишь глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом на празднование 75-летия Победы в 2020 году уже приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, 9 мая в Москве ждут президентов стран СНГ.



