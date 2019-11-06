После многочисленных сбоев Россия начнёт массовое обновление ГЛОНАСС

В 2020 году Россия собирается запустить пять навигационных спутников для обновления орбитальной группировки ГЛОНАСС. Все они стартуют на ракетах «Союз-2» с космодрома Плесецк.

«На следующий год планируется запуск двух последних спутников серии «Глонасс-М» и начало обновления системы на космические аппараты нового поколения, – цитирует 6 ноября РИА Новости свой источник в ракетно-космической отрасли. – Речь идет о запуске двух «Глонасс-К» и первого аппарата поколения «Глонасс-К2».

Последние пять лет Россия запускала в космос не больше двух навигационных спутников в год, при этом большая часть группировки ГЛОНАСС работает за пределами гарантийного срока. В 2019 году система много раз давала сбои, когда работал только 21 спутник, хотя для глобального покрытия Земли необходимы 24.

Сейчас система ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К»). Из них 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один – на этапе лётных испытаний, ещё два – на техобслуживании. 10 декабря планируется вывести на орбиту ещё один «Глонасс-М».

Спутники нового поколения «Глонасс-К» и «Глонасс-К2» отличаются от предшественников большим количеством излучаемых навигационных сигналов (семь и девять против пяти у «Глонасса-М»), а также большим сроком службы (10 лет против семи).



