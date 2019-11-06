В Новгородской области смыло дороги и подтопило деревни. Спасатели вынесли лайку из воды на ручках

ГУ МЧС по Новгородской области

Девять районов Новгородской области оказались подтоплены после ливневых дождей. Об этом сообщает региональное МЧС 6 ноября.

Вода заняла 298 приусадебных участков. От наводнения пострадали 249 человек. Потоки смыли деревянные переправы, шесть населённых пунктов оказались отрезанными от большой земли, из-за подтопления прекращено движение транспорта на 16 дорожных участках. Больше других от стихии пострадал Демянский район, местные власти ввели режим ЧС.

К ликвидации последствий дождевого паводка привлечено более 152 сотрудников МЧС. На опубликованных ведомством снимках запечатлён момент спасения лайки. Собаку вынесли из затопленного дома на руках.





По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки уровень воды в реках Пола и Уверь в Новгородской области будет только увеличиваться.