Новым лидером штаба Навального в Петербурге стала 30-летняя Ирина Фатьянова. Она баллотировалась в депутаты «Смольнинского»

Новым координатором штаба Алексея Навального в Петербурге стала 30-летняя активистка Ирина Фатьянова. Как сообщили в штабе 6 ноября, она приступит к работе спустя две недели.

На последних муниципальных выборах Ирина Фатьянова баллотировалась самовыдвиженцем в муниципалитет «Смольнинское», но мандат не получила. Зарегистрироваться в качестве кандидата ей удалось не с первого раза. Изначально муниципальный избирком забраковал собранные подписи в ее поддержку, не сумев разобраться, какая дата стоит в одном из подписных листов – месяц «06» или «96». На выборы Ирина Фатьянова шла в команде активиста Дениса Михайлова, который тоже в прошлом занимал должность координатора петербургского штаба Алексея Навального.

Во время избирательной кампании штабом оппозиционера руководил Александр Шуршев, в прошлом – эксперт регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл». Он вел команду кандидатов на выборы в муниципалитет «Екатерингофский», однако в результате пересчета голосов все места в совете заняли кандидаты от «Единой России».



