«Типичные британцы». Пассажиры лайнера не отвлеклись от застолья даже во время потопа

Даже потоп на лайнере не испортил отдыха пассажирам во время сильной качки в Ла-Манше. «Типичные британцы», – прокомментировал невозмутимость сограждан автор ролика.

Видео с борта судна P&O Ventura опубликовал таблоид Daily Mail. Издание разместило ролики морского инженера Калума Лоусона, который работал на лайнере, совершавшем переход между Шербур-Октевилем во Франции и Саутгемптоном в Англии. Море волновалось, на судне была качка. Из-за толчков вода из бассейна у ресторана хлынула в зал, где трапезничали люди. Волна сдвигала пустые стулья, но выпивавшие пассажиры не спешили покидать свои места.

«Лучшая часть ролика – это количество типичных британцев, которые не обращают внимания на опасность. Они веселятся, и ничто не может испортить это», – написал автор.





Представитель P&O прокомментировал ролик представителям Daily Mail: «Капитан предвидел, что это может произойти, и заранее сообщил об этом гостям. А затем бассейны были осушены», – отметил он.