Фанатам музы Дэвида Линча пообещали безопасность. Звезда «Твин Пикса» выступит в Петербурге, несмотря на угрозы

В петербургском клубе «Космонавт» не собираются отменять концерт американской певицы Кристы Белл 6 ноября после получения анонимной угрозы взрыва.

«Информация еще вчера была передана нами в правоохранительные органы, концерт состоится, меры безопасности приняты», — заявили «Фонтанке» в пресс-службе заведения.

На почту «Космонавта» пришло письмо, в котором неизвестные пообещали превратить петербургский клуб «в самый кровавый в истории». Атаковать электронные террористы собирались посетителей у входа, сбрасывая на них взрывчатку с самодельных дронов. Акцию запланировали на вечер 6 ноября, перед выступлением музы Дэвида Линча Кристы Белл. Владельцам заведения предложили за один биткоин (то есть почти 600 тысяч рублей) сохранить спокойствие, представители клуба предпочли обратиться в полицию.



