Проектировщик петербургской подземки «Ленметрогипротранс» оповестил о грядущем банкротстве «Метростроя»

Петербургский проектный институт «Ленметрогипротранс» заявил намерение идти в арбитражный суд за признанием ОАО «Метрострой» банкротом. Официальное извещение 6 ноября опубликовано на сайте «Федресурс».

«Ленметрогипротранс» известен проектами станций Фрунзенского радиуса, «Международной», «Бухарестской» и других. Среди партнеров «Метростроя» проектный институт оказался одним из самых терпеливых. За осень 2019 скопилась уже целая очередь из желающих собрать со строителя петербургской подземки долги. Ранее аналогичные извещения выпустил Сбербанк, а также крупный дорожный строитель «АБЗ-Дорстрой». За весь 2019 год, по данным СПАРК, к «Метрострою» было подано 220 исков на общую сумму 5,8 млрд рублей.

Помимо расчетов с подрядчиками, у компании также есть проблемы с выплатами зарплат в дочерних компаниях. Не дают заскучать и городские власти, которые в последнюю неделю октября потребовали с «Метростроя» 25 млн рублей за несвоевременно оконченные работы на станциях метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».



