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Бизнес
06.11.2019 14:05
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Проектировщик петербургской подземки «Ленметрогипротранс» оповестил о грядущем банкротстве «Метростроя»

Петербургский проектный институт «Ленметрогипротранс» заявил намерение идти в арбитражный суд за признанием ОАО «Метрострой» банкротом. Официальное извещение 6 ноября опубликовано на сайте «Федресурс».

«Ленметрогипротранс» известен проектами станций Фрунзенского радиуса, «Международной», «Бухарестской» и других. Среди партнеров «Метростроя» проектный институт оказался одним из самых терпеливых. За осень 2019 скопилась уже целая очередь из желающих собрать со строителя петербургской подземки долги. Ранее аналогичные извещения выпустил Сбербанк, а также крупный дорожный строитель «АБЗ-Дорстрой». За весь 2019 год, по данным СПАРК, к «Метрострою» было подано 220 исков на общую сумму 5,8 млрд рублей.

Помимо расчетов с подрядчиками, у компании также есть проблемы с выплатами зарплат в дочерних компаниях. Не дают заскучать и городские власти, которые в последнюю неделю октября потребовали с «Метростроя» 25 млн рублей за несвоевременно оконченные работы на станциях метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

 


Справка:

Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно, что он срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы рабочим. Ситуация поменялась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов. К апрелю компании выделили дополнительное авансирование и дали время.

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