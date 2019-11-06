Мэра Киева Виталия Кличко подозревают в государственной измене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Бывшему боксёру, а ныне политику и чиновнику помимо хищения бюджетных денег вменяют государственную измену во время застройки столицы.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», – цитирует 6 ноября бюро агентство «Украинские новости».

Ранее в суде была зарегистрирована жалоба депутатов Киеврады на НАБУ из-за бездействия в расследовании возможных правонарушений Кличко и его замов по статьям о злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды, хищении госсредств, госизмене.

Также были предоставлены результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.



