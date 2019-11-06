Российский автопром работает на заграницу. Экспорт машин вырос на треть

Экспорт легковых автомобилей из России за восемь месяцев 2019 года вырос на 27,8%. Как следует из данных статистики Федеральной таможенной службы (ФТС), всего в январе – августе за границу отправились 73,4 тыс. выпущенных в России машин.

В денежном выражении экспорт вырос еще сильнее. Общая стоимость отечественных авто составила 1,05 млрд долларов, что на 32,1% больше, чем годом ранее.

Основными рынками сбыта для российского автопрома остались Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Алжир, Чешская Республика и Куба. По данным Минпромторга, больше всего машин на экспорт отправляют АвтоВАЗ, Volkswagen, Renault и Hyundai.

Для сравнения, на внутреннем рынке РФ продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе – августе снизились на 2,3%, до 1,11 млн штук, сообщали эксперты Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



