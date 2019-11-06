«Предупредили, что изнасилуют». Расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой объяснил свой поступок

Угрозой изнасилования объяснил расстрел сослуживцев в военной части в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов. Об этом сообщает Znak со ссылкой на телеграм-канал Baza 6 ноября.

По словам рядового, в день трагедии старшие обещали его «опустить». «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать? Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — цитирует издание Шамсутдинова.

Рядовой отметил, что сразу после начала службы у него отобрали телефон и деньги. «Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — вспоминает Шамсутдинов. Он заявил, что «единственное», о чем жалеет, так это о том, что «случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем». «К остальным у меня жалости нет никакой», — добавил рядовой.

25 октября 20-летний военнослужащий воинской части №54160 в Забайкалье во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц).



