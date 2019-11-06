2900 на выход. Рекордную эвакуацию провели из небоскреба в Екатеринбурге из-за задымления в шахте лифта

Рекордную эвакуацию пришлось проводить из самого высокого здания за Уралом: 2900 человек отправились из БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге из-за задымления.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, информация о задымлении в небоскребе поступила в 13.58 по местному времени (11.58 МСК). Из «Высоцкого» начали выводить людей.

«Из здания были эвакуированы 2900 человек. Пострадавших нет», – отметили в ведомстве.





Потом оказалось, что задымили пылевые отложения подъемного механизма пассажирского лифта на 35-м этаже. Тление затушили водой от внутреннего пожарного крана, после чего дали отбой огнеборцам.

Местное издание Е1 публикует хронику с места происшествия: к БЦ стянули более десятка пожарных расчетов, в городе ходили слухи о том, что виден открытый огонь и якобы в «Высоцкий» едет реанимация. Работающие в 53-этажном небоскребе утверждают, что организованной эвакуации и оповещения не было, им самим приходилось искать путь к спасению. Лифты были выключены.

На ближайших к небоскребу улицах возникли пробки.

В настоящий момент работы закончены, все работники вернулись в здание.