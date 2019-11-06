Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: -3
$ 63.59р
70.43р
14:43 06.11.2019
Расширенный поиск

Общество
06.11.2019 13:33
Печать

Индия, внеся задаток, просит ускорить поставки С-400. И посылает своих военных на Парад Победы

Индийское правительство внесло предоплату за поставки российских комплексов С-400 «Триумф».

«Индия хочет, чтобы Россия ускорила поставки усовершенствованных ракетно-воздушных комплексов С-400 «Триумф», которые могут обнаруживать, отслеживать и уничтожать вражеские стратегические бомбардировщики, самолеты, ракеты и беспилотники», – сообщает  6 ноября издание The Economic Times.

Руководство страны уже заплатило взнос в 850 миллионов долларов. Само соглашение подразумевает переоснащение индийской армии на 5,43 миллиарда долларов. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх собирается посетить Санкт-Петербург, где хочет ознакомиться с производством С-400.

Индия и Россия разработали платежный механизм, который позволяет обойти санкции США на поставку российских вооружений, что, по оценкам индийской стороны, может ускорить переоснащение. Решение России по этому вопросу пока неизвестно.


Кроме того, Сингх объявил о том, что в рамках сотрудничества двух стран индийские военные примут участие в параде в Москве на 9 Мая. «Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде», – цитирует заявление индийского министра РИА Новости. На встрече с Сергеем Шойгу глава индийского оборонного ведомства отметил «привилегированное партнерство» двух стран.

Напомним, что контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. 27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов. В тот же день Вашингтон напомнил своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

Индийцы принимали активное участие во Второй мировой войне в составе армии Британской империи. По некоторым данным, каждый четвертый солдат в армии королевства был из Индии. Всего их насчитывается 2,5 миллиона. Они принимали участие в боевых действиях в Африке, Азии и Европе.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      06.11.2019 12:58

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк для физических лиц

      Банк «Санкт-Петербург» обновил мобильный банк на платформах iOS и Android. В обновленной версии приложения появились актуальные функции, которые сделают жизнь клиентов проще и комфортнее.
      06.11.2019 12:52

      6 ноября - презентация ежегодного Рейтинга «Лидеры финского бизнеса - 2019»

      6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      06.11.2019 12:45

      Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 8,4% годовых

      «ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании от 8,4% годовых.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      06.11.2019 11:43

      Длинная рассрочка на квартиры в ЖК «Новый Лесснер»

      Застройщик «Отделстрой» предлагает длительную рассрочку на квартиры бизнес-класса в ЖК «Новый Лесснер».
      Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      05.11.2019 18:00

      На Царскосельских холмах тепло и сухо

      В Пушкинском районе завершается строительство сразу двух жилых комплексов – ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Они возводятся в рамках комплексного освоения территории на Царскосельских холмах.
      предоставлено компанией ARKAN
      05.11.2019 17:19

      Команда ARKAN подвела итоги октября 2019 года

      По данным мониторингового центра ARKAN в октябре было совершено 28 попыток угона. Из них 54% пришлись на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
      «Аквилон Инвест»
      05.11.2019 15:53

      Московский проект «Аквилон Инвест» вышел в финал премии Urban Awards

      Жилой комплекс «АквилонPARK», который строится в поселке Коммунарка Новомосковского АО, вошел в шорт-лист московской премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс Новой Москвы». Всего в этом году на премию в разных номинациях было заявлено порядка 100 проектов.
      ПАО МКБ
      05.11.2019 14:56

      МКБ открыл региональный сервисный центр в Смоленске

      В Смоленске начал свою работу региональный сервисный центр Московского кредитного банка (МКБ).
      «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      05.11.2019 13:05

      Жилой комплекс «Новое Купчино» аккредитован еще одним банком

      Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино», который возводится компанией «Строительный трест» во Фрунзенском районе Петербурга, аккредитован АО «Россельхозбанк».
      Группа «Эталон»
      05.11.2019 12:41

      Группа «Эталон» разработала революционное web-приложение для управления проектами

      Новая разработка представляет собой облачный сервис для управления инвестиционно-строительными проектами на базе информационных моделей (BIM-моделей) объектов строительства по части мониторинга охраны труда и техники безопасности, а также контроля объемов и сроков строительства.
      фото предоставлено Медицинским центром SkinLazerMed
      05.11.2019 12:37

      Специалисты SkinLazerMed привлекли внимание к проблеме «серой» косметологии

      1 ноября в центре эпиляции и косметологии SkinLazerMed прошла бьюти-встреча в стиле Хеллоуина, посвященная проблеме «серого» рынка косметических услуг.
      pixabay.com
      05.11.2019 11:01

      14 ноября - круглый стол «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»

      Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость Петербурга» проводит круглый стол с участием председателя КГА Санкт-Петербурга Григорьева В.А. по теме: «Архитектура современного Петербурга. Либо дешево, либо красиво?»