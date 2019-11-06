Индия, внеся задаток, просит ускорить поставки С-400. И посылает своих военных на Парад Победы

Индийское правительство внесло предоплату за поставки российских комплексов С-400 «Триумф».

«Индия хочет, чтобы Россия ускорила поставки усовершенствованных ракетно-воздушных комплексов С-400 «Триумф», которые могут обнаруживать, отслеживать и уничтожать вражеские стратегические бомбардировщики, самолеты, ракеты и беспилотники», – сообщает 6 ноября издание The Economic Times.

Руководство страны уже заплатило взнос в 850 миллионов долларов. Само соглашение подразумевает переоснащение индийской армии на 5,43 миллиарда долларов. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх собирается посетить Санкт-Петербург, где хочет ознакомиться с производством С-400.

Индия и Россия разработали платежный механизм, который позволяет обойти санкции США на поставку российских вооружений, что, по оценкам индийской стороны, может ускорить переоснащение. Решение России по этому вопросу пока неизвестно.





Кроме того, Сингх объявил о том, что в рамках сотрудничества двух стран индийские военные примут участие в параде в Москве на 9 Мая. «Мы с удовольствием отправим наших военнослужащих и будем участвовать в параде», – цитирует заявление индийского министра РИА Новости. На встрече с Сергеем Шойгу глава индийского оборонного ведомства отметил «привилегированное партнерство» двух стран.

Напомним, что контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского лидера Владимира Путина в Нью-Дели. 27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов. В тот же день Вашингтон напомнил своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

Индийцы принимали активное участие во Второй мировой войне в составе армии Британской империи. По некоторым данным, каждый четвертый солдат в армии королевства был из Индии. Всего их насчитывается 2,5 миллиона. Они принимали участие в боевых действиях в Африке, Азии и Европе.