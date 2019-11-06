Набиуллина заявила о росте ипотеки на 20% и новом снижении ставок для заемщиков

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации ФС РФ 6 ноября, анонсировала новое снижение ставок по ипотеке. И указала на весомый прирост этого вида кредитования.

«Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно. Прирост – там у нас запаздывающая статистика по ипотеке – около 20% сейчас. Это высокие темпы прироста ипотеки, – цитирует её ТАСС. – Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией. И мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить 7-8%, если инфляция у нас будет на уровне 4% и не будет каких-то дополнительных рисков».

Ранее с подачи президента Путина отстающим регионам России решили выделить 100 млрд рублей на льготную ипотеку. На Дальнем Востоке планируется ипотечная ставка в 2% годовых.



