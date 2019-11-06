Белорусы ставят сеть. Партнер крупнейшей белорусской топливной компании нацелился на пригороды Петербурга

Партнер «Белорусской нефтяной компании» хочет потеснить на рынке крупные сети АЗС. Одна заправка BelOil приносит владельцам до 300 млн рублей в год. В ближайшие годы «белорусских» станций под Петербургом должно стать десять, а компания надеется увеличить выручку на порядок (до 3 млрд рублей).

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Белорусский нефтяной гигант ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК) с помощью своего партнера хочет охватить сетью заправок BelOil выезды из города на южном и юго-западном направлениях. Под давлением крупных игроков местного рынка АЗС белорусы не мечтают о большой сети. Партнерам приходится точечно подходить к выбору места и делать ставку на особого потребителя. При этом крупные российские топливные компании, находясь в высококонкурентных условиях, тоже вынуждены искать пути развития.

Выход крупной белорусской нефтяной компании на петербургский рынок происходит на фоне масштабного передела – независимые местные операторы «Петербургская топливная компания» (ПТК) и Neste продали свои активы вертикально интегрированным холдингам «Роснефть и «Татнефть». По мнению экспертов, это произошло из-за заморозки розничных цен на топливо в 2018 году по соглашению крупных компаний с правительством РФ. В результате независимые сети встали перед выбором: поднимать цены и терять клиентов или же удерживать их на прежнем уровне и терять прибыль.

Высокая конкуренция на петербургском рынке АЗС, казалось бы, не оставляет шанса протиснуться новому игроку, действующие думают о развитии в условиях, когда расширяться уже практически некуда. Петербург и подступы к городу уже усеяны заправками. По мнению экспертов, все «сладкие и даже средние» места на ближайших трассах уже заняты. Топливным компаниям приходится выкручиваться: осваивать федеральные трассы, наполнять заправки всевозможными удобствами, важными для клиента. Хотя чистым санузлом, горячим кофе и свежей выпечкой уже не удивишь.

«Открытие многофункциональных АЗС на федеральных автомагистралях является одним из ключевых направлений стратегии развития розничного бизнеса компании. До конца 2019 года на трассе М-11 будут введены в эксплуатацию 4 новых АЗС сети», – к примеру, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Газпром нефти». Компания также планирует сотрудничать с популярными сетями ресторанов быстрого питания. В ближайшие пять-семь лет закусочные хотят открыть на 100 АЗС «Газпромнефть». Первый ресторан на заправке заработал в конце лета 2019 года на Пулковском шоссе.





Глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин признает, что петербургский партнер белорусского холдинга БНК может найти своего клиента разве что в местности, мало освоенной другими розничными сетями: «Они могли одной станцией занять нишу в определенном районе области и получить своего клиента. Оказывать хорошие, современные сопутствующие услуги – это кафе, магазин, подкачка шин. В том районе, может быть, это стало оазисом цивилизации. Бывает, когда поблизости ничего нет, АЗС становится чуть ли не сельским клубом».

Первая и пока единственная заправка BelOil открылась 29 ноября 2018 года на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти в паре метров от КАД. Станция высокого уровня, сопоставимого с премиальными сетями АЗС. Право использовать англоязычный бренд «Белорусской нефтяной компании», ведущего экспортера нефтепродуктов из Белоруссии, по франшизе приобрела «Балтийская нефтетрейдинговая компания» (БНТК), основанная Сергеем Пешевым. Он же является гендиректором фирмы.

«Мы от своих планов не отказались, собираемся дальше развивать сеть. Сейчас мы перешли уже к проектированию следующей заправки. Надеюсь, что она появится в конце следующего года», – рассказал «Фонтанке» предприниматель.

Для второй заправки выбрали хлебное место – Московское шоссе, которое входит в федеральную трассу М-10 Москва – Петербург. Магистраль является одной из самых востребованных для жителей петербургских пригородов – Славянки, Шушар, города Колпино. При этом сама станция будет располагаться несколько дальше от населенных пунктов, поскольку место уже облюбовано другими крупными сетями АЗС. В один ряд с гигантами новичок не лезет. «Мы – маленькая начинающая сеточка со своим законченным планом развития», – отметил Сергей Пешенев.

По словам владельца БНТК, основная задача компании – обеспечить топливом жителей пригородов Петербурга, потому все АЗС сети будут появляться за пределами КАД. В ближайшие семь-восемь лет компания может охватить крупные загородные магистрали в южном направлении – от Гостилицкого до Московского шоссе. По плану, согласованному с белорусскими партнерами, на выездах из Петербурга должно появиться от семи до десяти новых заправок BelOil.

Туманные перспективы

Первыми финансовыми результатами глава БНТК и его белорусские партнеры остались довольны, однако цифры до конца 2019 года называть отказались. «Прибыль я раскрывать не буду, но она нас радует. Выручка у нас тоже приличная», – заявил Сергей Пешенев в беседе с «Фонтанкой».

По его словам, прокачка топлива на единственной заправке BelOil под Петербургом не меньше, чем у конкурентов, и составляет около 20 тыс. литров в сутки. Точные цифры защищает коммерческая тайна. Официально итоги работы станции БНТК вместе с партнерами подведет в апреле 2020 года.

По приблизительным подсчетам редакции, выручка компании с такой прокачкой должна составлять более 330 млн рублей. Глава петербургского Нефтяного клуба Олег Ашихмин усомнился, что у одной заправки в районе Ропшинского шоссе может быть такая ежедневная прокачка. По его предположению, этот показатель у BelOil не должен превышать 5-6 тыс. литров в день, учитывая расположение и малоизвестность бренда для потребителя.

Перспективы развития белорусской сети в Ленобласти Ашихмину показались туманными еще и из-за отсутствия веры в рентабельность обслуживания федеральных трасс розничными сетями. «Сейчас найти место под строительство АЗС [на трассе], чтобы оно было рентабельным, уже практически невозможно, – считает эксперт. – Тому пример: в 2019 году у нас только «Газпром» построил четыре станции. И то на тех местах, которые были приобретены на тендере (имеются в виду ранее упомянутые АЗС на строящейся трассе М-11. – Прим. ред.)».

По мнению главы Нефтяного клуба Петербурга, психология водителей такова: собираясь в дальнюю дорогу, они заправляются на выезде из города, например, в пределах 20 км от КАД. «Если они [БНТК] свою станцию поставят дальше – то есть малая вероятность, что кто-то будет к ним заезжать, потому что все будут идти уже с полными баками», – говорит Ашихмин. Если же новая заправка появится в пределах условных 20 км от КАД, BelOil попадет в зону сильной конкуренции.

Сеть для своих

Ориентированная на пригородного потребителя БНТК оказывает дополнительные услуги – продает и поставляет дизельное топливо для коттеджей. Еще один клиент, на которого делает ставку компания, – это белорусский транспорт, водителям которого названия BelОil и «Белорусская нефтяная компания» должны быть знакомы, как и качество поставляемого белорусского топлива. Поэтому заправками сети планируют в первую очередь обеспечить основные автомагистрали, по которым транспорт едет из Белоруссии в Россию и обратно.

«Белорусская нефтяная компания» – ведущий экспортер нефтепродуктов из Беларуси. Ее акционерами являются государственная нефтяная компания «ПО «Белоруснефть» (52% акций) и белорусские нефтеперерабатывающие заводы ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» (по 24%). «Беларуснефти», основному владельцу БНК, принадлежит 570 АЗС на территории республики Беларусь, что составляет 65% от общего количества заправочных станций в стране.

БНК ежемесячно экспортирует до 1 млн тонн нефтепродуктов. Ее дочерние компании работают в Великобритании, Польше, Латвии и России, на Украине. Российская «дочка» белорусского концерна, ООО «Европейская трейдинговая компания» (ЕТК), зарегистрирована в 2012 году в Смоленске. Она занимается созданием сети АЗС BelOil, предоставляя товарный знак по франшизе российским розничным сетям и отдельным АЗС. Помимо этого, ЕТК реализует в России нефтепродукты белорусского производства. Основная доля операций приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Сейчас, по оценке Сергея Пешенева, в России под брендом BelOil работают до десяти АЗС. По информации ЕКТ, торговый знак используют операторы в Смоленской, Московской, Нижегородской и Орловской областях. Как сообщали СМИ, в 2015 году БНК заявила о планах за два года увеличить количество заправок в России с двух до 20, но этого не случилось. С будущими петербургскими заправками сеть как раз сможет расшириться до 20 станций, но произойдет это явно не скоро, поскольку строить АЗС – долго и затратно. По словам главы БНТК, проектирование и строительство современной заправки занимает не менее двух лет. Компания рассматривает покупку готовых объектов, но многие из них не соответствуют высоким требованиям партнеров, а снос конструкций обойдется еще дороже.

«Они [«Белорусская нефтяная компания»] кому попало свой товар вливать не будут. Им надо соответствовать, и еще покруче, чем тому же самому «Газпрому», – поделился Пешенев.

Евгения Горбунова,

специально для «Фонтанки.ру»