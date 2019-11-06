Таксист не пропустил автобус на Бухарестской. В больницу увезли троих

Рейсовый автобус попал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 6 ноября. В салоне пострадали трое пассажиров.

Авария произошла около 11:10 у дома 32 по Бухарестской улице. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель такси Hyundai Solaris при перестроении не уступил дорогу автобусу №74. Неудачный маневр закончился столкновением.

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В результате аварии пострадали трое пассажиров автобуса: две женщины 1958 года рождения и 19-летний парень. Все трое получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.



