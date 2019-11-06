«Газпрому» расчистили место. Смольный снес дачи в Пушкине, чтобы освободить место под физкультурно-оздоровительный комплекс

Комитет по контролю за имуществом Петербурга завершил снос незаконных дач в Пушкинском районе.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 6 ноября, участок на Гусарской улице (юго-восточнее дома 13, литера Б) площадью 22 тыс. кв. м расчищался под нужды ООО «Газпром инвестгазификация», которое собирается построить на участке физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовым катком.

Ранее на территории размещались садовые участки, огороженными деревянными и металлическими заборами. Но, как пояснили в комитете, права на землю у их владельцев не были оформлены. «На территории имеются деревянные хозяйственные строения, бытовки, вагончики, сараи, а также одноэтажные строения, оборудованные для жилых целей. Использование указанной территории осуществлялось в отсутствие правоустанавливающих документов», – отметили в ККИ.

Предписание освободить территорию собственники проигнорировали. Им грозит привлечение к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства.



