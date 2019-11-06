На Луначарского мужчина погиб под окнами собственного дома после полёта с 8-го этажа

Сотрудники правоохранительных органов изучают последние часы жизни жителя Выборгского района Петербурга, которого утром 6 ноября нашли мёртвым у подножия 14-этажки.

Как стало известно «Фонтанке», о неподвижном теле у дома 21, корпус 1, по проспекту Луначарского в экстренные службы сообщили около семи утра. Признаков жизни мужчина не подавал, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Личность погибшего уже установлена. Ему 55 лет, жил в том же доме, рядом с которым был найден. По предварительной информации, погиб после падения с восьмого этажа. Точную причину смерти назовут судмедэксперты.



