Петербуржец Хаджимурат стал 14-кратным чемпионом мира по армрестлингу

Триумфом завершился для петербургского спортсмена Хаджимурата Золоева 41-й чемпионат мира по армрестлингу в городе Констанце (Румыния). Рукоборец из Северной столицы завоевал золотую медаль турнира в категории до 90 кг и стал 14-кратным чемпионом мира.

Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Всего в соревнованиях приняли участие атлеты из 54 стран планеты. Тренеры, подготовившие спортсмена, – Андрей Политов и Маирбек Золоев.

Фото: Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

По результатам общекомандного зачета сборная команда России по армрестлингу стала победителем чемпионата мира.



