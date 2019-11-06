Петербуржец Хаджимурат стал 14-кратным чемпионом мира по армрестлингу
Триумфом завершился для петербургского спортсмена Хаджимурата Золоева 41-й чемпионат мира по армрестлингу в городе Констанце (Румыния). Рукоборец из Северной столицы завоевал золотую медаль турнира в категории до 90 кг и стал 14-кратным чемпионом мира.
Всего в соревнованиях приняли участие атлеты из 54 стран планеты. Тренеры, подготовившие спортсмена, – Андрей Политов и Маирбек Золоев.
По результатам общекомандного зачета сборная команда России по армрестлингу стала победителем чемпионата мира.