«И вы работаете в ГРУ?» В День военного разведчика Ангелина и Валерия угнали «девятку» у сержанта секретной части

История про красную «девятку», приехавшую в забор на севере Петербурга 5 ноября, получила продолжение, а точнее – начало. Наличие как минимум трёх полицейских машин на месте ДТП объясняется тем, что «Лада» была угнана, причём у военного официально не существующей части. Катались в ней, как оказалось, не парни, а девушки – Ангелина и Валерия.

Как сообщает 6 ноября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, накануне в 5:20 в полицию Выборгского района города обратился 26-летний мужчина с просьбой привлечь к ответственности двух девушек. С ними заявитель выпивал ночью в баре на проспекте Просвещения, после чего они похитили у него ВАЗ-2109 1991 года выпуска.

По данным «Фонтанки», девушки представились именами Валерия и Ангелина, а заявитель – военнослужащий-контрактник. Дамы угнали красную «девятку» с госномерами 26-го региона от дома 25 по проспекту Просвещения около 3:20. Катались недолго. Уже на Суздальском, у дома 1 по Придорожной аллее, случилось ДТП – его последствия и демонстрировала «Фонтанка». Размер причинённого ущерба заявитель оценил в 45 тысяч рублей.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com





За рулём на момент ДТП находилась гражданка 1992 года рождения – по сведениям «Фонтанки», официально не работающая петербурженка. Её инспекторы ДПС задержали на месте аварии, вторую женщину допросили в качестве свидетеля. По данным главка, возбуждено уголовное дело по факту угона (часть 1 статьи 166 УК РФ). С подозреваемой взято обязательство о явке.

Отдельный интерес представляет место службы заявителя. Он – сержант, служащий по контракту в воинской части в Буграх. В/ч под номером, названным заявителем, по данным СПАРК, с 2012 года числится как недействующая – тогда она вошла в состав ФБУ ЛенВО. Что интересно, к тому времени Ленинградский военный округ уже два года как не существовал. В 2010 году в результате реформы он был преобразован в Западный военный округ. СПАРК фиксирует, что, помимо указанной сержантом части, в те же годы в состав ФБУ "Управление ЛенВО" вошли еще полсотни в/ч, а через год, в 2013-м, бюджетное учреждение было ликвидировано. На сайтах армейской тематики эту часть в Буграх называют элитным подразделением, входящим в систему 6-го Управления Главного разведывательного управления Генштаба ВС России (радиоразведка). Корреспондент «Фонтанки» дозвонился по одному из телефонов части. Мужской голос на том конце провода подтвердил информацию о номере части, но уточнять, входит ли она в ГРУ, отказался. Сейчас Главное разведывательное управление (ГРУ) называется по-другому – Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

По данным «Фонтанки», за красной «девяткой» числится много нарушений ПДД. Машина зарегистрирована петербургской ГИБДД не на заявителя, а на другого мужчину, которому 4 ноября как раз исполнилось 22 года. Напрашивается предположение, не его ли день рождения праздновали в том баре? Или, возможно, сержант начал заранее отмечать День военного разведчика – 5 ноября.