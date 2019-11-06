Грабеж с применением насилия в Шлиссельбурге оказался фантазией водителя

Житель Ленинградской области заявил в полицию, что на него напали и отобрали «Жигули». Правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование. Однако теперь уголовное дело грозит уже самому заявителю – за ложный донос.

Как сообщает 47News, вечером понедельника, 4 ноября, в полицию Кировского района Ленобласти обратился 40-летний грузчик из Кировска. Мужчина рассказал, что двумя часами ранее у дома 2 на Новоладожском канале в Шлиссельбурге он сидел в своем ВАЗ-2107, когда к нему подошли трое неизвестных молодых людей и попросили закурить. Он потянулся за зажигалкой и в этот момент получил удар в затылок. Очнулся через несколько минут уже на улице, машины рядом не было.

Ущерб заявитель оценил примерно в 44 тысячи рублей, добавив, что в салоне его синих «Жигулей» 2005 года была сложена резиновая лодка Hunter 290. Мужчина даже назвал приметы нападавших: лет 18-20 с европейскими чертами лица и в спортивной одежде.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). А потом оказалось, что историю автомобилист выдумал, чтобы скрыть ДТП.





В конце концов мужчина признался полицейским, что никто на него не нападал, а он сам, возвращаясь с рыбалки, не справился с управлением и съехал в кювет. Медосмотр показал, что в результате аварии он ударился носом об руль, а лбом разбил лобовое стекло. Испугавшись, мужчина заявил в полицию об угоне.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела уже в отношении фантазера – по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос).