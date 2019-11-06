На Пулковской таможне нашли часы, излучающие радиацию в 200 раз больше нормы. Подарок направлялся в Нидерланды

Часы с радиоактивным фоном выше положенного в 200 раз обнаружили специалисты Пулковской таможни. Массивный стальной корпус нашли в одной из посылок в Нидерланды.

Как 6 ноября сообщает пресс-служба Пулковской таможни, уровень излучения на циферблате достигал 5,53 мкЗв/ч. Подарок через границу не пропустили, а зарегистрировали сообщение о «Нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Ранее по этой же причине за океан не попали американские военные часы 1942 года выпуска. Подобные посылки передаются ответственным ведомствам и утилизируются.



