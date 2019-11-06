6 ноября - презентация ежегодного Рейтинга «Лидеры финского бизнеса - 2019»

6 ноября в Доме Финляндии «Фонтанка» подведет итоги исследования «Самые влиятельные финские компании – 2019». В ходе презентации будет представлен обновленный список 30 крупнейших игроков из Суоми на российском рынке и представлены актуальные данные об их выручке, инвестиционных проектах, географической экспансии и т.д.

В ходе круглого стола участники встречи обсудят достижения основных отраслей финского бизнеса в России, новые ниши, которые готовы осваивать компании, а также тренды развития российской экономики.

Участие в дискуссии примут генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, директор по развитию Финско-Российской торговой палаты Тарья Тейттинен, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрий Калабин, генеральный директор Дома Финляндии Сирпа Сара-ахо, генеральный директор компании YIT Теему Хелпполайнен, генеральный директор Fazer Россия Владимир Калявин, исполнительный вице-президент "Атриа Россия" Илари Хююрюнен, управляющий партнер Baker McKenzie в Санкт-Петербурге Максим Калинин, глава Представительства Castren and Snellman в Санкт-Петербурге Сергей Ли, генеральный директор ООО Валио Финска Кари, генеральный директор АО «КИИЛТО-КЛЕЙ» Евгений Абрин и топ-менеджеры других финских компаний.

Темы для обсуждения:

– Достижения и перспективы основных отраслей финского бизнеса в России в 2019 году (недвижимость, розница, промышленность и др.).

– Инновационные технологии в пищевой промышленности vs. пищевые привычки россиян: как меняются покупательские предпочтения и что готовы предложить финские производители?

– Экологические инновации. Новые ниши финского бизнеса на российском рынке.

– Инвестиционный климат. Почему финские компании продолжают покидать российский рынок. Основные проблемы и направления сотрудничества финского и российского бизнеса.

На круглом столе состоится церемония награждения победителей Рейтинга.

Генеральный партнёр проекта «Финский бизнес 2019» – АО «ЮИТ Санкт-Петербург» Официальные партнёры: Fazer, Atria Russia Партнёры-участники проекта: UPM, Baker McKenzie, Castren and Snellman.