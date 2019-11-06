Еще у одной модели самолета от Boeing могут быть серьезные проблемы. На этот раз – самой большой и дорогой

Бывший менеджер Boeing по контролю качества рассказал СМИ, что пассажиры 787 Dreamliner могут оказаться без воздуха из-за проблем с системой подачи кислорода. Аэрокосмический концерн опроверг информацию.

«Стремление вывести новый самолет с конвейера означало, что процесс сборки был ускорен, а безопасность поставлена под угрозу», – так в комментарии BBC ситуацию с 787 Dreamliner описал проработавший в Boeing 32 года Джон Барнетт.

По его словам, слабое место этой модели – это системы подачи кислорода, которые могут не сработать или содержать дефекты. Барнетт отметил, что проблемы были выявлены еще в 2016 году, однако руководство компании якобы закрыло на это глаза.

В Boeing опровергли эту информацию, подтвердив при этом обнаруженный несколько лет назад брак. «Каждая пассажирская кислородная система, установленная на наших самолетах, проверяется несколько раз перед установкой, чтобы убедиться, что она функционирует должным образом», – говорится в заявлении компании.

Напомним, что следователи пытаются выяснить, является ли брак причиной катастроф другой модели Boeing – 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения лайнера погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту самолетов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS. В результате сейчас почти все страны либо запретили авиакомпаниям полёты на Boeing – 737 MAX, либо "закрыли небо" для этих авиалайнеров.



