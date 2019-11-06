Роскомнадзор отчитался о новом способе фильтрации запрещённого контента, который в пять раз увеличивает «скорость ограничения к противоправным ресурсам»

Более 900 российских операторов связи перешли на новый механизм получения выгрузки из Единого реестра запрещенной информации. Таким образом, уже 26% всех российских операторов используют механизм, который «в пять раз увеличивает скорость ограничения операторами связи доступа к противоправным ресурсам». Об этом «Фонтанке» сообщили 6 ноября в управлении Роскомнадзора по СЗФО.

«Ключевым преимуществом перехода на данный механизм является возможность получения операторами связи выгрузки в формате «дельты» – новых или изменивших свои сетевые адреса ресурсов», – уточняют в РКН.

Новшество, которое многократно ускоряет блокировки, тестируют ещё 25 операторов связи, при этом само оно «не носит обязательный характер и является дополнительным инструментом повышения эффективности принимаемых мер по ограничению доступа к противоправным ресурсам».

В Роскомнадзоре уточнили, что новый механизм не требует доработки целого ряда систем фильтрации трафика: Equila, «Барьер», EcoFilter, СКАТ DPI, Carbon Reductor DPI, ZapretService, «Тиксен-Блокировка», ADM Filter, Ideco Selecta и Cyber Filter.





Новость от Роскомнадзора должна показать «работу» ведомства, хотя на самом деле использование дельты «ничего это не решает вообще», сказал «Фонтанке» телеком-эксперт, генеральный директор хостинга DIPHOST, автор телеграм-канала «Эшер II», который отслеживает блокировки Роскомнадзора и законодательные новеллы по Рунету, Филипп Кулин.

«Дельты из обычной выгрузки делаются за два вечера. Нет проблемы. Я думаю, что этим сообщением они просто готовят себя к годовому отчёту о проделанной работе. Самое интересное, что уже как 6 дней операторы связи должны начинать забывать о каких-то системах фильтрации. Уже как 6 дней РКН должен начать это всё делать сам за свой счет. Закон о «суверенном Интернете», где это прямо написано, вступил в силу 1 ноября. Понятно, что ещё ничего нет. Но в перспективе оно будет. Они готовят историю про «госфильтры всем» с середины 2017 года. Можно констатировать, что сегодня они имеют некую степень готовности к госфильтру, но параллельно рекламируют самостоятельную фильтрацию», – пояснил Кулин.