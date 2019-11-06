Избрание ректора СПбГУП Александра Запесоцкого академиком признали угрозой репутации РАН

«Избрание ректора СПбГУП Александра Запесоцкого академиком РАН нанесет значительный ущерб репутации Академии», — к такому выводу пришла комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований, изучив реакцию на опубликованный ранее доклад о кандидатах в академики РАН.

«Комиссия отмечает, что А. С. Запесоцкий участвовал в качестве председателя в работе диссертационного совета при СПбГУП, в котором был защищен ряд фальшивых диссертаций», – говорится в резолюции комиссии. Она не только подтвердила данные, опубликованные в докладе, но и выявила дополнительные факты нарушения Александром Запесоцким научной этики. Так, в ходе исследования выяснилось, что под научным руководством ректора СПбГУП была выполнена работа И. А. Верховых, в которой обнаружено 128 страниц с заимствованиями.

Ранее в докладе сообщалось о защищенной под руководством Запесоцкого диссертации Евгения Фридмана, значительная часть которой (121 страница с заимствованиями из 165 страниц основной части диссертации) представляет собой в значительной мере плагиат выполненной тремя годами ранее работы Ирины Ничипуренко. Также в работе Фридмана имеет место фальсификация эмпирических данных: результаты Ничипуренко, полученные на материале школ Норильска, выдаются за результаты якобы проведенного Фридманом исследования на Сахалине. «Тем самым, если руководитель знал об этом, то это тяжелейшее нарушение научной этики – осознанная профанация науки, если же не знал, то руководство было фиктивным, что также является серьезным этическим нарушением», – говорится в резолюции. Возражения Александра Запесоцкого, направленные в комиссию, были признаны немотивированными.

В пресс-службе СПбГУП от комментариев отказались.

Напомним, 23 сентября комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад «Кандидаты в члены-корреспонденты и академики РАН», в котором упоминались, в числе прочих, нарушения академической этики со стороны Александра Запесоцкого. В середине октября Запесоцкий обратился в комиссию и потребовал убрать с сайта РАН доклад о себе. Ректор СПбГУП аргументировал это тем, что, по его мнению, «Диссернет», на материалах которого доклад основан, является «сомнительным источником» и его публикация «нарушает действующее законодательство и наносит существенный ущерб имиджу РАН, авторитету российской науки». В ответ комиссия по противодействию фальсификации научных исследований предложила провести слушания в Президиуме РАН, в ходе которых разобрать все аспекты дела Запесоцкого. На слушания приглашались ректор СПбГУП или его представители, а также представители Отделения Общественных наук РАН, в котором Запесоцкий состоит и по которому баллотировался в академики. Однако никто из них на слушания не явился.



